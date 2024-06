Smartphone im Sommer So schützen Sie Ihr Handy vor Hitzeschäden

Sonnenbrand, Hitzschlag oder Sonnenstich sind die üblichen Überhitzungserscheinungen eines Menschen. Aber auch Elektrogeräte finden in der prallen Sommersonne schnell ihre Grenzen. Ein Smartphone in der prallen Sonne drosselt schnell seine Funktionen oder schaltet sich nach einer kurzen Meldung komplett aus. Was im Handy bei Hitze kaputt gehen kann, was man vermeiden sollte und wie man bei Überhitzung reagiert.