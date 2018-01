Sonnenrechner für Reiseziele weltweit

Zu welcher Uhrzeit kann ich den Sonnenaufgang an meinem Ferienziel fotografieren? Und wie lange wird es am letzten Urlaubstag dort hell sein, wenn ein besonders langer Ausflug geplant ist? dpa

Immer wieder stehen Touristen während ihrer Reisevorbereitung vor Fragen wie diesen. Eine Hilfe kann dann die Seite timeanddate.de sein, die neben zahlreichen anderen Daten auch präzise Auskünfte zu den Tageslängen an zahlreichen Orten rund um den Globus präsentiert.

So lässt sich dort mit wenigen Mausklicks zum Beispiel in Erfahrung bringen, dass in Palma de Mallorca am 1. März 2018 um 7.22 Uhr die Sonne auf- und um 18.41 Uhr wieder untergeht. Mit 11 Stunden und 19 Minuten bietet die Balearenhauptstadt dann einen um 30 Minuten längeren Sonnentag als zum Beispiel Hamburg. Im Laufe des Monats dreht sich das Verhältnis dann: Am 31. März hat Hamburg mit 12 Stunden und 57 Minuten zwischen Auf- und Untergang der Sonne die Nase vorn. Mallorca kommt dann auf 12 Stunden und 36 Minuten.

Zu den vielen weiteren Daten, die abgerufen werden können, zählen unter anderem eine aktuelle Weltzeituhr, ein Zeitzonenrechner, eine Übersicht zu Sonnen- und Mondfinsternissen bis zum Jahr 2199 sowie Hinweise zu erwarteten Meteorstürmen und anderen Ereignissen am Himmel.

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsrechner weltweit