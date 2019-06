„Golf Blitz“ : Spaß haben mit Neuner-Eisen und Raketenball

Berlin „Golf Blitz“ baut zum großen Teil auf „Stickman Golf“ auf. Die erfolgreiche Reihe - ebenfalls von Noodlecake Games – vereint Golf mit lustige Arcade-Elementen.

Auch die Golfkurse sind nicht realistisch. Drehende Plattformen sind schwierig zu überwinden, genau wie Kreissägen, Laserschranken oder Lavagruben. All das hat es auch in „Golf Blitz“ geschafft.

Neu in „Golf Blitz“: der Multiplayer-Modus. Mehrere Golfer, ob Freunde oder zufällige Gegner treten hier gleichzeitig an den Löchern gegeneinander an. Es gewinnt, wer als Erstes einlocht. Schnelle Schläge sind also wichtig, zu überhastet gehen sie aber daneben.