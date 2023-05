Liste Spiel des Jahres 2023: Das sind die nominierten Brettspiele

Nominiert für die Wahl zum Kennerspiel des Jahres 2023

Challengers!, 1 More Time Games / Z-Man Games . Meinung der Jury: „Turbulentes Turnierspiel für 1 bis 8 Personen ab 8 Jahren (Juryempfehlung: ab 10)“

Iki, Giant Roc / Sorry We Are French . Meinung der Jury: „Handelswettlauf durchs historische Tokio für 2 bis 4 Personen ab 14 Jahren“

Planet Unknown, Strohmann Games / Adam’s Apple Games. Meinung der Jury: „Produktive Planetenbepuzzelung für 1 bis 6 Personen ab 10 Jahren“