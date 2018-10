Spiele-Charts: U-Bahnbau oder Rätselspaß mit Prof. Layton

Was gehört zur Infrastruktur einer wachsenden Metropole? Richtig, ein effizientes U-Bahnstreckennetz. Viele iOS-Gamer planen derzeit fleißig Metro-Strecken und lassen die Züge durch eine imaginäre Stadt rollen. dpa

Die Simulation „Mini Metro“ (3,49 Euro) landet diesmal auf Platz zwei.

Professor Layton ist ein absoluter Klassiker unter den Rätselspielen. Den ersten Teil der Reihe gibt es jetzt auch für unterwegs. Es lohnt sich, den Rätsel-Dauerlauf durch das geheimnisvolle Dorf auch mal auf dem Handy zu absolvieren. „Layton: Geheimnisvolles Dorf“ (10,99 Euro) positioniert sich in den iPhone- und iPad-Charts gleich auf den oberen Rängen.

Auf den Spitzenplätzen ist in dieser Woche dagegen Stillstand angesagt: Ganz oben in den IOS-Charts behaupten sich eisern das erfolgreiche Open-World-Spiel „Minecraft“ (7,99 Euro) und der kostenlose Spielspaß „Happy Glass“.

Meistgekaufte iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Mini Metro Dinosaur Polo Club 3,49

4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

5 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99

6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

7 Pou Paul Salameh 2,29

8 Monster Hunter Stories CAPCOM Co., Ltd 21,99

9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

10 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Happy Glass Lion Studios kostenlos

2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

3 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

4 Tornado.io! Voodoo kostenlos

5 Helix Jump Voodoo kostenlos

6 Placemino Dan Hu kostenlos

7 Go Fish! Kwalee kostenlos

8 Bombz! LE TUI NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD. kostenlos

9 Fortnite Epic Games kostenlos

10 Rise of Civilizations Lilith Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Mini Metro Dinosaur Polo Club 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99

5 Osmos for iPad Hemisphere Games 1,09

6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

7 Monster Hunter Stories CAPCOM Co., Ltd 21,99

8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

9 The Room Fireproof Games 1,09

10 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Happy Glass Lion Studios kostenlos

2 Rise of Civilizations Lilith Games kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Fortnite Epic Games kostenlos

5 Helix Jump Voodoo kostenlos

6 Bouncemasters! Playgendary kostenlos

7 Go Fish! Kwalee kostenlos

8 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos

9 Tornado.io! Voodoo kostenlos

10 Happy Color - Color by Number X-Flow kostenlos