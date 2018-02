Spiele-Charts: Von Herzklopfen und Prügelknaben

Der Valentinstag als Tag der Verliebten scheint auch bei den Spielefans Spuren hinterlassen zu haben. Schließlich schafft es eine App rund um die Höhen und Tiefen der ersten Liebe neu in die Top Ten. dpa

Bei der Kurzgeschichte „Florence“ (3,49 Euro) geht es um Aufregung, Verliebtsein und den ersten Herzschmerz einer jungen Frau. Durch zahlreiche interaktive Elemente und Dialoge kann der Spieler dabei tief in die Gefühlswelt der Protagonistin eintauchen. Die liebevolle Gestaltung der App unterstützt das gefühlvolle Spieleerlebnis zusätzlich. „Florence“ belegt Platz acht der meistgekauften Apps für das iPhone.

Herzklopfen der ganz anderen Art bekommt man bei „TEKKEN“. Bei diesem spannenden Kampfspiel können Gamer Charaktere mit unterschiedlichen Techniken sammeln und verbessern, um mit ihnen möglichst erfolgreich in den Kampf zu ziehen. Diverse Spielmodi und Herausforderungen sorgen dabei für Abwechslung. „TEKKEN“ landet unter den Top Drei der kostenlosen Games für iPhone und iPad.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Rainbowdrops Pummeleinhorn GmbH 1,09

4 Pocket Build MoonBear LTD 1,09

5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

6 Doodle Jump Lima Sky 0,49

7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

8 Florence Annapurna Interactive 3,49

9 Life Is Strange SQUARE ENIX INC 1,09

10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 TEKKEN BANDAI NAMCO Entertainment Europe kostenlos

2 Baseball Boy! Voodoo kostenlos

3 Knife Hit Ketchapp kostenlos

4 13! Good Job Games kostenlos

5 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

6 Stadt Land Fluss - Wörterspiel Fanatee kostenlos

7 Subway Surfers Kiloo kostenlos

8 Keeper! Voodoo kostenlos

9 Snake VS Block Voodoo kostenlos

10 Toon Blast Peak Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

3 Rush Rally 2 Stephen Brown 0,99

4 The Room Fireproof Games 1,09

5 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49

6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

8 The Room Two Fireproof Games 2,29

9 The Room Three Fireproof Games 4,99

10 Life Is Strange SQUARE ENIX INC 1,09

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

2 TEKKEN BANDAI NAMCO Entertainment Europe kostenlos

3 Toon Blast Peak Games kostenlos

4 Stadt Land Fluss - Wörterspiel Fanatee kostenlos

5 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos

6 Seaport - History of Ships PIXEL FEDERATION, s.r.o. kostenlos

7 UNICORN 3D - Malen Nach Zahlen AppsYouLove kostenlos

8 Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary kostenlos

9 Snake VS Block Voodoo kostenlos

10 Homescapes Playrix Games kostenlos