Computerspiele-Event in Köln Gamescom 2023: Die wichtigsten Infos - Für welche Tage es noch Tickets gibt

Im Innern erwartet die Besucher nicht nur eine Palette an Neuheiten an den Ständen verschiedener Spielefirmen: So gibt es beispielsweise die „retro area“ mit über 200 einsatzbereiten Spielekonsolen und Home-Computern zu entdecken. Im „cosplay village“ treffen sich Cosplayer und Zeichner, begleitet von Musik und Show. Dazu kommen auf dem „gamescom campus“ Angebote zu Karriere und Ausbildung und in der „event area“ Eindrücke von der E-Sport-Szene.