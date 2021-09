Inhalt, Schauspieler, Stream-Infos : Serien-Hit „Squid Game“: Netflix’ neuester Riesenerfolg

Foto: dpa/Alexander Heinl

Südkorea Eine südkoreanische Netflix-Produktion sorgt aktuell für riesige Erfolge: Squid Game. Worum es in der neuen Serie geht, wo man sie streamen kann – und wie es um Staffel 2 steht.

Die Netflix-Serie Squid Game erfährt aktuell einen riesigen Hype in der Seriencommunity – und einen Erfolg, den selbst nicht einmal Netflix selbst erwartet hat: „Diese globale Beliebtheit haben wir nicht kommen sehen“, sagte Netflix-Chef Ted Sarandos US-Medienberichten zufolge bei einer Konferenz in Los Angeles. Doch nach der Veröffentlichung führte die Serie die Top-10 des Streamingdienstes sehr schnell an und könnte sogar zur erfolgreichsten Netflix-Produktion aller Zeiten werden. Aber was hat es mit dieser Erfolgsserie auf sich?

Squid Game: Worum geht es in der Serie?

Auf den ersten Blick sagt die deutsche Übersetzung des Filmtitels nicht viel über den Inhalt der Serie: Squid Game bedeutet Tintenfischspiel. Es handelt sich dabei um eine südkoreanische Dramaserie, produziert von Siren Pictures für den Streamingdienst Netflix. Die Erstausstrahlung der Serie fand am 17. September 2021 weltweit statt.

Die Serie handelt vom spielsüchtigen und stark verschuldeten Seong Gi-hun. Dieser erhält eine Einladung, um eine Menge Geld zu spielen. Er nimmt an, wird betäubt und landet an einem geheimen Ort, an dem er auf 455 weitere Personen trifft. Diese werden von bewaffnetem und maskiertem Personal angewiesen. Eine Regel des Spiels, die direkt am Anfang deutlich wird: Wer ein Spiel verliert, wird getötet. Grausam, aber einfach zu verstehen.

Der Wettbewerb, an dem Gi-hun teilnimmt, umfasst sechs Spiele. Diese sind an koreanische Kinderspiele angelehnt. Gi-hun freundet sich mit einem alten Mann an, der an einem Hirntumor leidet. Gi-hun und sein neuer Freund spielen weiter als Spielfiguren – gegen den Tod, in der Hoffnung auf eine Menge Geld.

Welche Schauspieler spielen in Squid Game mit?

Die meisten der Schauspieler sind international noch wenig bekannt. Einzig Hauptdarsteller Lee Jung-jae aus Südkorea konnte bereits in einigen Filmen und Serien auf sich aufmerksam machen. So erhielt er unter anderem für seine Rolle als Prinz Suyang im Film „The Face Reader“ aus dem Jahr 2013 den Blue Dragon Award (das ist der bekannteste Filmpreis der südkoreanischen Filmindustrie) als bester Nebendarsteller. Gesprochen wird die Rolle des Gi-hun von Tim Schwarzmaier – deutschen Filmfans besser bekannt als die deutsche Stimme von Daniel Radcliffe in den ersten beiden Harry-Potter-Teilen.

Weiterer Schauspieler sind beispielsweise: Park Hae-soo in der Rolle des Cho Sang-woo, Wi Ha-joon als Hwang Jun-ho, Oh Young-soo als Oh Il-nam oder Jung Ho-yeon als Kang Sae-byeok.

Wie viele Folgen von Squid Game gibt es bislang?

Am 17. September 2021 wurden alle bisherigen Folgen von Squid Game weltweit bei Netflix veröffentlicht. Bislang handelt es sich dabei um neun Folgen, allesamt unter der Regie von Hwang Dong-hyuk. Die Folgen dauern meistens um die 60 Minuten, die längste Episode kommt auf 63 Minuten (Folge 2 mit dem Namen „Hölle“). Eine Ausnahme bildet Folge 8, die lediglich 32 Minuten dauert. Sie trägt den Titel „Frontmann“.

Squid Game Staffel 2: Wird es sie geben?

Bei einer solch erfolgreichen Serie versteht sich doch von selbst, dass es eine zweite Staffel geben muss, oder? Zumindest wünschen sich das die Fans von Squid Game. Hier gibt es jedoch schlechte Nachrichten. Der Schöpfer der Serie Hwang Dong-hyuk schloss im Gespräch mit dem US-amerikanischen Branchenblatt der Unterhaltungsindustrie Variety eine Fortsetzung für die nahe Zukunft aus. Jedoch schloss er diese auch nicht komplett aus.

Der Serienschöpfer sagte dem Medium, dass er zwar sehr zufrieden mit dem Erfolg der Serie sei, die Arbeit daran jedoch einiges an Kraft gekostet habe. Dies sei nichts, was er unbedingt wiederholen wolle – zumindest nicht in naher Zukunft. Außerdem teilte er mit, dass er keine weit entwickelten Pläne für die zweite Staffel von Squid Game habe. Es sei schon anstrengend, nur darüber nachzudenken. Aber: „Wenn ich es tun würde, würde ich es nicht alleine tun. Ich würde in Betracht ziehen, mehrere Autoren zu nutzen und mehrere erfahrene Regiesseure.“

Stream von Squid Game: Wo ist das möglich?