Handysucht : Ständig am Handy? Apps und Holzkisten sollen helfen

Berlin Vielen Menschen fällt es schwer, sich überhaupt noch vom Smartphone zu lösen. Die Not macht erfinderisch: Holzkisten und Attrappen sollen helfen. Auch Apps versprechen Nutzern einen bewussteren Umgang mit dem Smartphone. Doch vor denen warnen Experten.

„Es geht auch um das Konzept und nicht nur um die Box selbst“, erklärt Erik Jonsson von HUI Research. HUI forscht unter anderem im Bereich Einzelhandel und kürt seit rund 30 Jahren das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Die Mobile Box stehe für die aktuelle Zeit. Der bewusstere Umgang mit dem Smartphone stoße in Schweden auf wachsendes Interesse, sagt Jonsson. Auch der Münchner Trendforscher Ulrich Köhler sieht nach eigener Aussage hier einen Trend. „Es ist allerdings so, dass da aktuell vielmehr der Wunsch ist, sich da einzuschränken, eine genauere Übersicht zu haben, als dass das tatsächlich in gut messbarer Zahl schon passiert.“

Auch Gastronomen haben die Handyboxen für sich entdeckt. Im New Yorker Restaurant „Hearth“ können Gäste ihre Handys in Zigarrenkisten verbannen, die Kaffeehauskette „Le Pain Quotidien“ spendierte in einer Aktion schon einmal denjenigen, die ihr Handy in einer Holzkiste am Tisch lagerten, ein kostenloses Dessert. Der Fastfood-Gigant McDonald's ließ der Website „Mashable“ zufolge in einer Filiale in Singapur sogar Handy-Schließfächer aufstellen, um vor allem Kinder vom Display wegzulocken.