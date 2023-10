Spielenswert „Stein auf Stein“: Fünf unverwüstliche Aufbauspiele

Spielenswert weil: Wer im Genre mitreden will, kommt an „Anno 1800“ nicht vorbei. Das Spiel hat in Sachen Aufbau den gleichen Stellenwert wie „Herr der Ringe“ in der Literatur oder „Der Pate“ im Film. Muss man kennen. („Anno 1800“, Ubisoft, für Windows, PS5, Xbox Series. USK ab 6)