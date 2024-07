Horror auf der Bohrinsel „Still Wakes The Deep“: Überlebenskampf auf hoher See

Entwickelt von The Chinese Room, bekannt für ihre Arbeit an atmosphärischen Spielen wie „Dear Esther“ und „Amnesia: A Machine for Pigs“, knüpft „Still Wakes the Deep“ nahtlos an seine Vorgänger an. Das Heulen des Windes, dröhnende Maschinen und das tosende Meer tragen maßgeblich zur unheimlichen Stimmung bei. Ob Angst vorm Ertrinken, Höhenangst, Platzangst: Die Gefahr lauert hinter jeder Ecke.