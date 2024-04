Mobile Stromversorgung Strom für alle Fälle: Die passende Powerstation finden

Wer auf eine leistungsstärkere Powerstation setzen will, um mehr Strom nutzen zu können, sollte bedenken, dass dies direkten Einfluss auf das Gewicht hat. „Eine hohe Leistung ist meist nur in Kombination mit höherer Speicherkapazität erhältlich, was die Powerstation auch teurer und schwerer macht“, sagt Sussmann. Im Zweifel sei ein Modell mit optional anschließbaren Zusatzakkus die bessere Wahl.