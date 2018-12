Im Winter-Urlaub lässt sich auch zuhause schon der eine oder andere Euro sparen: Denn auch wenn niemand zuhause ist, läuft der Stromzähler oft sehr schnell weiter - zahlreiche Haushalts-Geräte sind weiterhin angeschlossen und kosten im Standby Betrieb deutlich mehr, als man zunächst meinen möchte.

Der Standby-Betrieb von Geräten wie Fernseher, Stereoanlage, aber auch Wasserkocher und Toaster summiert sich auf knapp 100 Euro im Jahr. Prüfen kann man den Standby-Verbrauch am besten mit einem Strom-Messgerät: So sieht man, wieviel Strom ein Gerät verbraucht, selbst wenn es nicht eingeschaltet ist. Aber auch bei der Heizung lässt sich mit smarten Thermostaten einiges an Heizkosten sparen, ohne dass man nach dem Urlaub eine kalte Wohnung vorfindet.



Oft übersehen wird bei dem Stromverbrauch oft auch der Standby-Verbrauch von Laptops, PCs oder der Spielekonsole: Diese Geräte werden in der Regel gar nicht mehr komplett ausgeschaltet, sondern befinden sich ebenfalls oft in einem Standby-Modus. Auch hier spart man Strom mit dem Ziehen des Netzsteckers. Bei Notebooks ist es ratsam, nicht nur einfach den Bildschirm zuzuklappen, sondern das Gerät bei längerer Nichtbenutzung richtig herunterzufahren. Denn gerade, wenn man nicht zuhause ist, kann man auf die praktische Standby-Funktion der Geräte leicht verzichten: Zum Strom sparen reicht es daher, einfach den Stecker nach dem Ausschalten zu ziehen.



Das gilt auch für die Netzwerk-Festplatte oder smarte Lautsprecher - der WiFi Router sollte aber weiterhin angeschlossen bleiben - vor allem, wenn man bereits in ein Smart Home investiert hat: Ohne Internetverbindung lassen sich die smarten Geräte sonst nicht von außen kontrollieren oder steuern - und dann kann man auch die Heizung nicht schon kurz vor der Rückkehr anfahren lassen. Die Internet-Verbindung ist aber auch wichtig bei IP Kameras zur Überwachung der Türen oder Zimmer oder für smarte Lampen, die man per App auch aus dem Urlaub an- und ausschalten will, um potentiellen Einbrechern ein bewohntes Haus vorzutäuschen.

Wer nicht jedes Mal zum richtigen Abschalten die entsprechenden Geräte hervorziehen und die Steckdose hinter der Schrankwand suchen möchte, kann sich das Leben mit Funksteckdosen etwas einfacher machen: Diese schalten die Geräte auf Knopfdruck oder auch per App ein und verbrauchen selber im Standby-Betrieb nur wenige Milliwatt Strom. Damit sind die Geräte dann komplett ausgeschaltet und verbrauchen selber keinen Standby-Strom. Smarte Steckdosen, die sich per App steuern lassen, lassen sich auch von unterwegs kontrollieren: Das erspart dann auch die Frage, ob man die Kaffeemaschine in der Hektik vor der Abfahrt auch wirklich ausgeschaltet hat. Wenn man die Lampen, die man so per Funk-Steckdose auch aus der Ferne steuern möchte, vorher gegen LEDs tauscht, reduziert man die Stromrechnung ebenfalls deutlich: Die LED-Lampen machen mittlerweile ein ebenso angenehmes Licht wie klassische Glühbirnen, verbrauchen aber deutlich weniger.



Am meisten Strom verbrauchen allerdings die großen Haushaltsgeräte, die auch während des Urlaubs in der Regel immer angeschaltet sind: Das sind zum Beispiel der Kühlschrank und die Tiefkühltruhe. Da man diese selten vor dem Urlaub komplett leer bekommen hat, müssen sie auch im Urlaub angeschlossen bleiben und verbrauchen weiter Strom. Langfristig spart man hier am meisten mit einem neuen Gerät - vor allem, wenn Kühlschrank oder Gefriertruhe schon älter als 10 Jahre sind: Durch die seit einigen Jahren verpflichtend vorgeschriebenen Energielabels an den Elektrogeräten sieht man jetzt direkt, wie viel Strom ein Haushaltsgerät verbraucht und kann die jährlichen Kosten mit denen der vorhandenen Geräten vergleichen. Neben dem Kühlschrank kann man so auch bei Wasch- und Spülmaschine, aber auch dem Fernseher einiges sparen, da moderne Geräte hier deutlich weniger Energie verbrauchen als die alten Modelle.

Im Winter lässt sich aber nicht nur mit wenigen Handgriffen Strom sparen, auch beim Heizen lässt sich einiges an Geld sparen: Wenn man zuhause ist, lohnt es sich, selbst beim kurzen Stoß-Lüften die Heizung abzuschalten. Ein Smart Home mit Öffnungssensor am Fenster und smartem Heizkörperthermostat kann dieses sogar automatisch: Dann schaltet sich die Heizung ab, solange das Fenster geöffnet ist. Die neuen, smarten Thermostate werden statt der bisherigen Thermostate auf den Heizkörper gesteckt oder mit der Heizung verbunden und lassen sich zusätzlich mit festen Terminen programmieren oder sogar von unterwegs steuern: So heizt das Zuhause nicht, wenn tagsüber niemand zuhause ist.



Wer länger Zeit nicht zuhause sondern im Winterurlaub ist, sollte die Heizung natürlich, bis auf den Frostschutz, ganz abschalten. Um nach der Rückkehr nicht in ein komplett kaltes Haus zurückzukommen, helfen smarte Heizungsthermostate ebenfalls: Hier kann man je nach Modell zum Beispiel bestimmte Daten angeben, ab denen die Heizung wieder beginnen soll, die Wohnung oder das Haus aufzuwärmen. Wenn man die smarten Heizkörper sogar aus der Ferne steuern kann, ist es auch kein Problem mehr, die Heizung einen oder zwei Tage vor der eigentlichen Rückkehr wieder per App einzuschalten, damit sich Zuhause bei der Ankunft wieder auf eine angenehme Temperatur aufgeheizt hat.

FOTO: pixabay.com / TBIT