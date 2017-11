später lesen Lustige Persiflage Surftipp: Windows 93 zum Ausprobieren Teilen

Wer noch gewisse Erinnerungen an Windows 95 hegt, die niedlichen Klötzchengrafiken ins Herz geschlossen hat, die damals so auf dem Bildschirm prangten, dem werden die Einblicke in Windows 93 gefallen, die auf der Webseite windows93.net geboten werden. dpa