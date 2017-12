Technik-News: Komfort-Keyboard, SongCatcher und Reiseadapter

Minimalistisches Komfort-Keyboard für Vielschreiber dpa

Das Happy Hacking Keyboard Pro2 ist ein extrem reduziertes Schreibgerät. Mit seinen nur 60 Tasten ist es so angelegt, dass die Hände ständig in Grundstellung bleiben können. Damit soll es angenehmer zu nutzen sein als bisherige Tastaturen. Einigen Tasten lassen sich über Schalter an der Rückseite andere Funktionen zuordnen - je nach Bedarf. Das Happy Hacking Keyboard ist kompatibel mit Windows und Mac, der Hersteller verspricht eine Haltbarkeit von 30 Millionen Anschlägen für die Tastenschalter. Kosten: rund 290 Euro.

Musikerkennung für Streamingdienst Deezer

Der Streamingdienst Deezer erhält eine Musikerkennungs-Funktion. Über den SongCatcher können Abonnenten Songs identifizieren und abspielen, ohne dazu eine weitere App auf dem Smartphone aufzurufen. Neu entdeckte Songs können direkt in einer Playlist gespeichert werden. Der SongCatcher wird in den kommenden Monaten schrittweise für alle Nutzer freigeschaltet. Zunächst ist die Funktion auf Android-Geräte beschränkt, 2018 sollen auch iOS-Geräte direkt über die Deezer-App Lieder erkennen können.

Reiseadapter mit drei Stromanschlüssen

Das Reiseladegerät Omnia TA502 sorgt für Stromanschluss in bis zu 150 Ländern. Dazu schieben Nutzer die passenden Steckkontakte über einen Schieber aus dem Inneren des Würfels mit fünf Zentimetern Kantenlänge heraus. Neben diversen Geräten mit 100 bis 240 Volt Spannung können auch Mobilgeräte über zwei USB-Anschlüsse Typ A mit maximal 2,5 Ampere Ausgangsleistung geladen werden. Den Reisestromwürfel gibt es in vier verschiedenen Farben für rund 40 Euro.

FOTO: PFU