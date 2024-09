Angeschaut und ausprobiert Test: Lohnt der Wechsel auf das neue iPhone 16?

Auf Deutsch ist Apple Intelligence noch nicht verfügbar. 2025 soll es so weit sein. Allerdings muss der politische Konflikt zwischen der Europäischen Kommission und Apple gelöst werden, der bislang einen Einsatz von Apple Intelligence in der EU verhindert. Wenn es einmal so weit ist, wäre das iPhone 16 in allen Modellvarianten dafür geeignet.