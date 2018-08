Madden NFL 19: Die Götter des Football haben gesprochen

Im Herbst kommen die neuen Sportspiele, und wie immer macht die Madden-NFL-Serie den Anfang. Lohnt es sich, Madden NFL 19 zu kaufen?

Madden NFL gehört zu den Sportspielserien des Branchenriesen Electronic Arts (EA), die jedes Jahr im Herbst in eienr neuen und aktualisierten Version auf den Markt kommen. Der aktuelle Madden bietet durch die Einführung von Real Player Motion (RPM) Technologie komplett neue Animationen zusammen mit Verbesserungen im Franchise-Modus, die es den Spielern erlauben, ihre Strategie zu verbessern und ihre NFL-Dynastie aufzubauen.

Auch der beliebte Sammelkarten-Modus Ultimate Team liefert neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Der Story-Modus Longshot, der im vergangenen Jahr Premiere hatte und von den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, geht in die zwiete Runde und erzählt die Geschichte von Devon Wade und Colt Cruise weiter.

Die Real Player Motion Tech in Madden NFL 19 gibt Runnern und Receivern die Möglichkeit, einen Move auszuführen und in das offene Feld zu sprinten. Dies geschieht dank der neuen One Cut Mechanik, gemeinsam mit anderen Spielfeld-Funktionen wie bekannten Bewegungen und Stilen der Spieler und vom Benutzer kontrollierten Jubelsequenzen. Der Franchise-Modus führt gestraffte offensive und defensive Schemes ein. Dazu kommt ein komplett neues Fortschrittsystem für Spieler, wodurch die Nutzer ganz einfach ihr Team verbessern und modifizieren können, um die Meisterschaft anzustreben.

Madden NFL 19 Ultimate Team gibt Fans noch mehr Möglichkeiten, sich ihren Pfad zum Ruhm selbst auszusuchen, da sie durch die neuen Trainings-Tools ihre Lieblingsspieler verbessern und sie mit Spieler-Aufwertungen zum Highlight ihres MUT-Kaders machen können. Für Spieler, die beweisen wollen, dass sie die Besten sind, gibt es ein neues Ranglisten-Belohnungssystem, das Fans erlaubt, ihre Fähigkeiten auf dem Feld mit täglichen Einzelspieler-Herausforderungen gegen andere Spitzen-MUT-Spieler vorzuführen.

Fazit: Madden NFL 19 ist ganz klar die Referenz im virtuellen Football, es gibt kein Konkurrenzprodukt auf dem Softwaremarkt. Wie immer ist es eine subjektive Entscheidung, ob man die neue Version sofort haben muss oder auch mit dem Vorjahresmodell, ebenfalls hervorragende Software, noch zufrieden sein kann.

Madden NFL 19 wurde von EA Tiburon in Orlando (Florida) entwickelt und ist für Xbox One (getestet), PlayStation 4 und PC erhältlich.

EA SPORTS Madden NFL 19 ist Teil von Origin Access Premier, dem neuen Abo-Modell, dass seinen Abonnenten exklusiven Zugriff auf neue Spiele ermöglicht und zusätzlich eine sich ständig weiterentwickelnde Bibliothek von über 100 Spielen bietet – und das alles in einer einzigen Mitgliedschaft.