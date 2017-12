später lesen Deutscher Entwicklerpreis „The Surge“ ist bestes deutsches Computerspiel 2017 FOTO: - FOTO: - Teilen

Das Computerspiel „The Surge“ hat in Köln den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel“ erhalten. Hinter dem Action-Spiel steht das Frankfurter Studio Deck13 Interactive, das insgesamt in drei Kategorien ausgezeichnet wurde. dpa