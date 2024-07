App-Tipp „Too Good To Go“: Lebensmittel retten per App

Nutzer können die Bags direkt in der App reservieren und bezahlen. Die Preisspanne für die Überraschungstüte variiert je nach Geschäft und den enthaltenen Lebensmitteln. In der Regel liegen die Preise zwischen etwa zwei und fünf Euro. Zu einer festgelegten Abholzeit holen die Kunden Ihre Tüte im jeweiligen Geschäft ab. Diese Zeiten sind meist kurz vor Ladenschluss, da dann am ehesten übrig gebliebene Lebensmittel anfallen.