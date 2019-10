Für iPhone und iPad : Top Apps: Selfies bearbeiten und Anatomie studieren

Mit „Gradient Photo Editor“ können iOS-Nutzer ihre Selfies bearbeiten. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom.

Berlin Auf den oberen Plätzen der App-Charts hat sich in dieser Woche wenig getan. „Blitzer.de PRO“, „Call of Duty®: Mobile“, „GoodNotes 5“ und „Amazon Prime Video“ sind noch immer das Maß der Dinge.

Doch eine Anwendung ist ihnen dicht auf den Fersen.

„Gradient Photo Editor“ steigt erfolgreich in die Charts ein und belegt den fünften Platz der meistgeladenen iPhone-Apps. Dabei handelt es sich um ein Bildbearbeitungsprogramm, mit der man Porträts und Selfies retuschieren kann. Ein besonderes Feature ist die „Promi look alike“-Funktion: Sie bietet iOS-Nutzern die Möglichkeit herauszufinden, welchen Promis sie ähnlich sehen.

Ein weiterer Einsteiger ist „Atlas der Humananatomie 2020“. Die App eignet sich für Mediziner, Studenten und für alle, die sich für Anatomie interessieren. Mit ihr bekommen sie einen Einblick in den menschlichen Körper und können auf über 10.000 Modelle zugreifen. Ein großer Vorteil der Anwendung ist, dass es die jeweiligen Beschreibungen in mehreren Sprachen gibt.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

7 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

8 Doodle Jump Lima Sky 0,49

9 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

10 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. kostenlos

2 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

3 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos

4 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos

5 Gradient Photo Editor Ticket To The Moon, Inc. kostenlos

6 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

7 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

8 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

9 Rescue Cut - Rope Puzzle MarkApp Co. Ltd kostenlos

10 YouTube Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 9,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Duet Display Duet, Inc. 10,99

6 Scanner Pro: PDF Scanner&Fax Readdle Inc. 4,49

7 MyScript Calculator MyScript 3,49

8 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 Atlas der Humananatomie 2020 Visible Body 27,99

Meistgeladene iPad-Apps