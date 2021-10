Für iPhone und iPad : Top-Apps: Sport-Events streamen und den Körper verstehen

„DAZN Sport Live Stream“ landet auch dieser Woche wieder auf vielen iPads. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Obwohl die Fußball-Bundesliga längst begonnen hat, holen sich in dieser Woche viele iOS-Nutzer einen Sport-Streaming-Dienst auf ihr Gerät. Außerdem landet eine Erklär-App für den menschlichen Körper unter den Top Ten.

Fußball, Basketball und vieles mehr: Ohne Sport-Streaming-Dienste lassen sich solche TV-Events kaum noch live mitverfolgen. Daher wundert es nicht, dass „DAZN Sport Live Stream“ wieder viele Downloads verbucht.

Egal ob Fußball-Bundesliga oder Champions League - der kostenpflichtige Streaming-Dienst hat sich auch für dieses Jahr die Übertragungsrechte für die wichtigesten Sport-Ereignisse gesichert. Das dürfte die große Nachfrage bei iOS-Usern erklären. Die kostenlose App belegt diesmal Platz neun.

Ebenfalls unter den Top-Platzierungen der Woche befindet sich die App „Muskeln&Kinesiologie“. Sie hilft, die Wechselwirkung zwischen Muskeln und Knochen besser zu verstehen, um bestimmten Verletzungen und Erkrankungen entgegenzuwirken. Außerdem können Nutzer viele 3D-Modelle, die Struktur, Funktion, Bewegung und Pathologie des Bewegungsapparats visualisieren, entdecken. Damit schafft es der Gesundheitshelfer auf Rang neun.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Atlas der Humananatomie 2021 Visible Body 0,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,99

6 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 1,99

7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

8 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

9 food with love Food with love 3,99

10 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos

2 luca app culture4life GmbH kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

5 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

7 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos

8 YouTube Google LLC kostenlos

9 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos

10 Spotify New Musik und Playlists Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99

3 Notability Ginger Labs 8,99

4 Atlas der Humananatomie 2021 Visible Body 0,99

5 Minecraft Mojang 7,99

6 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99

7 Physiologie&Pathologie Visible Body 0,99

8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

9 Muskeln&Kinesiologie Visible Body 0,99

10 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

3 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

4 Messenger für WhatsApp iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd kostenlos

5 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos

7 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

8 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

9 DAZN: Stream Live Sports DAZN Limited kostenlos

10 DAZN Sport Live Stream Microsoft Corporation kostenlos