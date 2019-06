Für iPhone und iPad : Top-Apps: Sport live streamen und Campingplätze finden

Berlin In der Top Ten der meistgeladenen iPad-Apps thront noch immer „Amazon Prime Video“. Dicht dahinter befindet sich die Anwendung von „DAZN“, die iOS-Nutzern ebenfalls Streaming-Möglichkeiten bietet.

Über den achten Platz der meistgekauften iPad-Apps darf sich hingegen „ADAC Camping“ freuen.

Die Anwendung des Autoclubs ermöglicht es, immer den richtigen Camping- und Stellplatz zu finden. Die aktuelle Version verfügt sogar über ein neues Klassifikationsformat und 360-Grad-Bilder von fast 2.000 Plätzen. Zu den weiteren Highlights gehört eine integrierte digitale Rabattkarte, Favoritenfunktionen sowie eine kombinierte Universalsuche.

Die „DAZN“-App ist eher für Sportfreunde gedacht, die auf dem iPad verschiedene Events live streamen können. Ob Tennis, Fußball oder US-amerikanische Basketball- und Eishockeyspiele, das Angebot lässt keine Wünsche offen. Um es nutzen zu können, müssen iOS-Nutzer jedoch ein Abonnement abschließen. In Deutschland kostet es 9,99 € im Monat.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 TouchRetouch Adva-Soft 2,29

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

9 TeamSpeak 3 TeamSpeak Systems Inc 1,09

10 Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 Color Hole 3D Good Job Games kostenlos

5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

7 Spotify - Music and Podcasts Spotify Ltd. kostenlos

8 Draw it Kwalee kostenlos

9 Run Race 3D Good Job Games kostenlos

10 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

8 ADAC Camping / Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99

9 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

10 Bau-Simulator 3 astragon Entertainment GmbH 4,99

