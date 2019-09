Für iPhone und iPad : Top-Apps: TV-Sender streamen und Stundenpläne erstellen

Berlin Auf den oberen Plätzen der App-Charts hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert. „Blitzer.de PRO“, „Google Maps - Transit&Essen“, „GoodNotes 5“ und „Amazon Prime Video“ führen weiterhin die jeweilige Top Ten an.

Genauso wenig tut sich bei der Platzierung von „Joyn“, eine Streaming-App, mit der iOS-Nutzer die Möglichkeit bekommen, über 50 TV-Sender wie ARD, ZDF, ProSieben, MTV oder DMAX live zu schauen. Registrieren müssen sie sich dafür nicht. Es reicht aus, die App herunterzuladen. Gleich danach kann man losstreamen. Wie schon vor sieben Tagen belegt „Joyn“ auch in dieser Woche Platz sechs der meistgeladenen iPad-Apps.

Eine Anwendung gibt es allerdings doch, die diesmal einiges Interesse weckt: „Untis Mobile“. Die App steigt neu in die Charts ein und landet auf Platz sieben. Es handelt sich hierbei um ein nützliches Tool sowohl für Lehrer als auch Schüler. So lassen sich etwa individuelle Stundenpläne erstellen, Hausaufgaben speichern, Räume buchen oder Abwesenheiten notieren.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

9 TeamSpeak 3 TeamSpeak Systems Inc 1,09

10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Lime - immer mobil Neutron Holdings. Inc. kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 TIER - Scooter Sharing Tier Mobility GmbH kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos

7 Untis Mobile Untis GmbH kostenlos

8 Spotify - Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos

9 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos

10 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 12,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 TeacherTool 6 Udo Hilwerling 27,99

6 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

7 Scanner Pro: PDF Scanner&Fax Readdle Inc. 4,49

8 MyScript Calculator MyScript 3,49

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 Dead Cells Playdigious 8,99

Meistgeladene iPad-Apps