Für iPhone und iPad : Top-Apps: Übungen erstellen und Sterne bestaunen

Berlin Während „Blitzer.de PRO“ und „GoodNotes 5“ weiterhin ganz oben thronen, hat „aquapark.io“ seine Spitzenposition in gleich zwei Charts verloren. Davon profitieren die Konkurrenten „Harry Potter: Wizards Unite“ und „Amazon Prime Video“.

Zu den großen Gewinnern gehört in dieser Woche auch der Neueinsteiger „iTunes U“, der den siebten Platz der meistgeladenen iPad-Apps belegt. Konzipiert ist die Anwendung für Dozenten. Diese können unter anderem Übungen erstellen, Aufgaben einsammeln und bewerten, Fragen beantworten oder mit der ganzen Klasse diskutieren - alles über eine einzige App.

Ebenfalls gut abgeschnitten hat „Sky Guide“ (3,49 €). Die Anwendung landet auf dem achten Platz der meistgekauften iPhone-Apps und überzeugt die iOS-Nutzer mit einer spektakulären Sternenschau. Sie brauchen ihr Gerät bloß gen Himmel zu halten, und schon findet die App Sternbilder - aber auch Planeten und Satelliten.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

6 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

7 Football Manager 2019 Mobile SEGA 3,49

8 Sky Guide Fifth Star Labs LLC 3,49

9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

10 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Harry Potter: Wizards Unite Niantic, Inc. kostenlos

2 aquapark.io Voodoo kostenlos

3 TIER - Scooter Sharing Tier Mobility GmbH kostenlos

4 Coin Master Moon Active kostenlos

5 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

6 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

7 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

8 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos

9 Train Taxi SayGames LLC kostenlos

10 YouTube Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

7 Affinity Photo Serif Labs 17,99

8 The Room Fireproof Games 0,49

9 Duet Display Duet, Inc. 10,99

10 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49

Meistgeladene iPad-Apps