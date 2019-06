Für iPhone und iPad : Top-Apps: Unterwegs Fernsehen schauen und Videos bearbeiten

Berlin Die hohen Temperaturen lassen die Lust an „aquapark.io“ weiter steigen. Das Spiel, bei dem iOS-Nutzer sich über eine riesige Rutsche ins kühle Nass begeben, steht erneut ganz oben auf dem Treppchen.

Außerdem gibt es zwei Neulinge in den Top Ten.

So ist die Woche auch für „Joyn - Mediathek,TV Livestream“ besonders gut gelaufen. Die kostenlose Anwendung belegt aus dem Stand Platz drei der meistgeladenen iPad-Apps und überzeugt iOS-Nutzer mit der Möglichkeit, mobil über 50 TV-Sender live zu schauen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Zusätzlich gibt es einen Zugang zur Mediathek, so dass sich auch Shows vom Vortag streamen lassen.

Ein Top-Ergebnis hat auch „LumaFusion“ (16,99 €) erzielt. Die Anwendung darf sich über den sechsten Platz der meistgekauften iPad-Apps freuen. Sie eignet sich für alle, die gerne mit dem Handy Videos aufnehmen und diese bearbeiten möchten. Ihnen stehen unter anderem leistungsstarke Farbkorrektur-Tools zur Verfügung und Funktionen, mit denen sich Effekte wie Verzerrungen oder Unschärfen erzeugen lassen.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Football Manager 2019 Mobile SEGA 3,49

9 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

10 Babyphone 3G TappyTaps s.r.o. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 aquapark.io Voodoo kostenlos

2 Train Taxi SayGames LLC kostenlos

3 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos

4 Pottery Voodoo kostenlos

5 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

6 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

7 Harry Potter: Wizards Unite Niantic, Inc. kostenlos

8 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

9 Coin Master Moon Active kostenlos

10 Joyn - Mediathek,TV Livestream Joyn GmbH kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

6 LumaFusion Luma Touch LLC 16,99

7 Affinity Photo Serif Labs 17,99

8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

9 Football Manager 2019 Mobile SEGA 3,49

10 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99

Meistgeladene iPad-Apps