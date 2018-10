Top-Apps: Von schlauen Uhren und der perfekten Illusion

Auf dem achten Rang steigt „WatchChat for WhatsApp“ (3,49 Euro) neu in die Top-Ten der meistgekauften Apps für das iPhone ein. Diese App ermöglicht es Apple-Watch-Besitzern, ihre WhatsApp Nachrichten auch mit der Smartwatch zu ‎empfangen und zu versenden. dpa

Egal ob Messenger oder Social Media - oft behilflich bei der Selbstdarstellung ist die Anwendung „Facetune“ (4,49 Euro), mit ‎der Porträts&Selfies bearbeitet werden können. Mit verschiedenen Tools können Nutzer beispielsweise makellose Haut, optimierte Gesichtskonturen ‎oder ein schöneres Lächeln erzeugen - und so am Ende ein perfektes Bild kreieren. „Facetune“ landet in dieser Woche auf dem siebten Platz der kostenpflichtigen iPhone-Apps.

Dauerhaft ganz oben in den App-Charts ist der praktische Helfer auf Autoreisen „Blitzer.de PRO“ (0,49 Euro). Diese App bietet dem Nutzer neben Blitzer-Warnungen auch regionale Meldungen zu festen und mobilen Gefahren, wie Stauenden, Sichtbehinderungen und Baustellen. „Blitzer.de PRO“ belegt wie in den Vorwochen unverändert Platz eins der meistgekauften iPhone-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plantsnap - Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 4,49

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

10 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 YouTube Google, Inc. kostenlos

5 Happy Glass Lion Studios kostenlos

6 Google Maps - Transit&Essen Google, Inc. kostenlos

7 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

9 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

10 Audify FM - Music Mp3 Nikita Kukolaj kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 10,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

8 Icewind Dale Overhaul Games 10,99

9 Noteshelf 2 Fluid Touch Pte. Ltd. 10,99

10 MyScript Nebo MyScript 8,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

3 YouTube Google, Inc. kostenlos

4 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

5 Murder in the Alps Nordcurrent kostenlos

6 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

7 Happy Glass Lion Studios kostenlos

8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

9 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos

10 WzPad für WhatsApp für iPad ZR Apps kostenlos