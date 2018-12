Fangen und wachsen oder aufbauen und taktieren: In dieser Woche sorgen zwei spannende Neueinsteiger für Action und Abwechslung in den Top-Ten. dpa

Der größte, mächtigste und beliebteste Spieler auf dem Spielfeld werden - darum geht es in dem Actiongame „Popular Wars“. Dies schafft derjenige, der die eigene Spielfigur mit dem Finger geschickt über das Spielbrett steuert und dadurch so viele Follower wie möglich einfängt. Dabei müssen jede Menge Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Je mehr Anhänger man gewinnt, desto größer wird die eigene Figur.

Auch das Eliminieren anderer Spieler ist möglich und steigert die eigene Größe und Macht. Doch gleichzeitig steigt die Gefahr, selber eliminiert zu werden. Die Spielemechanik, verschiedene Schauplätze und Level schaffen dabei jede Menge Spielspaß. „Popular Wars“ gelingt auf Anhieb der Sprung auf die Spitzenposition der kostenfreien Apps für das iPhone und auf Platz zwei für das iPad.

Ein weiterer Neueinsteiger auf dem dritten Rang der meistgekauften iPad-Apps ist „Rebel Inc.“ (2,29 Euro). Das Ziel dieses Echtzeit-Strategie-Spiels ist es, Länder nach einem Krieg erfolgreich wieder aufzubauen und zu stabilisieren. Dazu muss der Spieler nicht nur politische und militärische Prioritäten setzen, sondern auch die Bedürfnisse der zivilen Bevölkerung beachten, um Aufstände zu verhindern. Die detaillierte, hyperrealistische Spielumgebung und das Gameplay machen die App zu einem fesselnden Erlebnis für alle Strategiefans.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

4 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

5 Pou Paul Salameh 2,29

6 Doodle Jump Lima Sky 0,49

7 Donut County Annapurna Interactive 5,49

8 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

10 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

2 Popular Wars Lion Studios kostenlos

3 Drive and Park SayGames LLC kostenlos

4 Stickman Hook MADBOX kostenlos

5 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

6 Helix Jump Voodoo kostenlos

7 Crowd City Voodoo kostenlos

8 Command&Conquer: Rivals PVP Electronic Arts kostenlos

9 Fortnite Epic Games kostenlos

10 Subway Surfers Kiloo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Gorogoa Annapurna Interactive 5,49

3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

6 The Room Fireproof Games 1,09

7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

8 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49

10 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Popular Wars Lion Studios kostenlos

2 Command&Conquer: Rivals PVP Electronic Arts kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Stickman Hook MADBOX kostenlos

5 Star Trek Fleet Command Scopely kostenlos

6 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

7 Fortnite Epic Games kostenlos

8 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

9 Helix Jump Voodoo kostenlos

10 Angry Birds 2 Rovio Entertainment Oyj kostenlos