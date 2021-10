Aus dem App Store : Top-iOS-Games: Survival Challenge und Yoga Challenge

Immer das richtige Asana parat haben: In „Flex Run 3D“ müssen Spieler während ihres täglichen Workouts Hindernissen ausweichen. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin In der iOS-Gaming-Welt geht es in dieser Woche um den Überlebenskampf. Wer nicht mithält, fliegt raus. Für mehr Entspannung könnte eine Yoga-Challenge sorgen.

Yoga erfreut sich hierzulande schon seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und kommt weiter nicht aus der Mode. Wer Yoga praktiziert weiß, dass es die unzähligen manchmal akrobatischen Körperübungen in sich haben können. Und auch ein neues Yoga-Mobile-Game hat es in sich.

In „Flex Run 3D“ müssen Spieler während ihres täglichen Workouts Hindernissen ausweichen. Wichtig ist es, immer das richtige Asana parat zu haben, um nicht gegen die aufpoppenden Gegenstände zu prallen. Mit Schnelligkeit und Flexibilität schafft man es bis zum Ende des Levels. Das Yoga-Spiel steigt auf Platz zehn in die Top Ten ein.

An die Spitze hat es in dieser Woche „Survival Challenge 3D“ geschafft. In zahlreichen Mini-Games, die teils an Spiele aus der Kindheit erinnern, stellt man sich spannenden Überlebens-Challenges. Scheitert man bei einem Wettkampf, scheidet man automatisch aus.

Top iPhone Games

Meistgekauft



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

5 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

6 Pou Zakeh Limited 1,99

7 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 6,99

8 True Skate True Axis 1,99

9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99

Meistgeladen



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Survival Challenge 3D Osman Senol kostenlos

2 Candy Challenge 3D Idil Morgul kostenlos

3 K-Games Challenge Supercent, Inc. kostenlos

4 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos

5 MAD FUT 22 Draft&Pack Opener Madfut kostenlos

6 Zoom Out 3D! Crazy Labs kostenlos

7 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

8 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos

9 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

10 Flex Run 3D Voodoo kostenlos

Top iPad Games

Meistgekauft



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Poly Bridge 2 Dry Cactus 4,99

6 EXIT - Der Fluch von Ophir USM 5,99

6 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99

8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99

9 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

10 Monument Valley 2 ustwo games 1,99

Meistgeladen



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Hooper Hooper smartmobi technology limited kostenlos

2 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

3 Hay Day Supercell kostenlos

4 Truck Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos

5 K-Games Challenge Supercent, Inc. kostenlos

6 Zoom Out 3D! Crazy Labs kostenlos

7 Candy Challenge 3D Idil Morgul kostenlos

8 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

9 Happy Color® Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

10 MAD FUT 22 Draft&Pack Opener Madfut kostenlos