Aus dem App Store : Top Ten: iOS-Gamer mögen Origamis und Auto-Rennen

Berlin Origamis kennt man aus der Schule: Ziel war es bunte Kraniche zu falten, die dann meistens doch eher Papierflieger wurden. Die alte chinesische Faltkunst mit japanischen Namen gibt es nun als App. Das kommt bei iOS-Gamern gut an.

Die beruhigende Tätigkeit scheint bei iOS-Gamern wieder im Kommen zu sein. Denn mit „Paper Fold“ steht ein genau solches Spiel auf Platz 4 der meistgeladenen iPhone-Games. In zahlreichen Leveln kann man verschiedene Motive und Origamis falten und kreieren. Außerdem hat man dabei eine große Auswahl an verschiedenen Motiven und Formen. Wer ein bisschen kreativ sein und sich dabei noch entspannen möchte, dürfte Gefallen daran finden.



