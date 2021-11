Umfrage : Trend zum bargeldlosen Bezahlen vor allem bei Jüngeren

Frankfurt/Berlin Deutschland ein „Land der Barzahler“? Das stimmt wohl nur noch für Teile der Bevölkerung, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

In Deutschland zeigt sich vor allem bei jüngeren Menschen ein Trend zum Bezahlen ohne Schein und Münze. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der 16- bis 59-Jährigen gaben in einer Allensbach-Umfrage an, an der Kasse am liebsten Karte und/oder Smartphone zu zücken.