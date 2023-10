Gestorben in Trier Geschichte-Podcast: Wie Jesuit Friedrich Spee vor 400 Jahren gegen Folter und Hexenverfolgung kämpfte

Audio · Der Jesuit Friedrich Spee (gestorben 1635 in Trier) lebt vor rund 400 Jahren in einer Welt, die von konfessioneller Spaltung und Glauben an vermeintliche Hexerei geprägt ist. Er missioniert, wird schwer verletzt - und prangert die Verfolgung unschuldiger Menschen und die Anwendung der Folter mit einem heute berühmten Werk an. Ein Gespräch mit Rita Voltmer von der Uni Trier über Spee, sein Leben und die Schrift „Cautio Criminalis“ in einer neuen Episode des Volksfreund-History-Podcasts.