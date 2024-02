True Crime Podcast: Ein Mord und keine Leiche – der Fall Walter Klein

Walter Klein bleibt verschwunden. Und so sehr sich die Ermittler auch anstrengen: Sie können Hans S. nicht nachweisen, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Erst zwei Jahre nach dem Verschwinden des Rentners kommt Bewegung in den Fall. Nachdem in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ über Walter Klein berichtet wurde, melden sich zwei Zeuginnen. Eine junge Luxemburgerin ist im Zeitraum des Verschwindens von Walter Klein in Clerf eine Frau aufgefallen, die aufgrund der Beschreibung „1:1 auf die Frau von Walter S.“ passt. „Für uns war das ein Indiz, dass wir mit unserer Vermutung richtigliegen“, erinnert sich der Oberstaatsanwalt heute.