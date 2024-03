Das Spiel der Woche „Turnip Boy Robs A Bank“: Mit dieser Rübe ist nicht zu spaßen

Eine kleine, lächelnde Rübe geht in einer Welt voller lebendiger Pflanzen auf Abenteuerreise. Klingt zunächst vielleicht süß und familienfreundlich, doch der Hauptcharakter im Roguelike-Spiel „Turnip Boy Robs A Bank“ ist alles andere als harmlos. Denn besagte Rübe ist ein richtig kriminelles Gemüse, die tief in so einige Straftaten verwickelt ist.