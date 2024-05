Weitergabe nach dem Tod Valve: Steam-Konto vererben ist nicht vorgesehen

„Leider sind Steam-Konten und -Spiele nicht transferierbar“, heißt es in einer im Netzwerk Reddit veröffentlichten Antwort des Steam-Supports auf eine entsprechende Kundenanfrage. Und weiter: „Ich bedauere, dir mitzuteilen, dass dein Steam-Konto nicht per Testament weitergegeben werden kann.“ Auch könne das Unternehmen keine Zugangsdaten an andere weitergeben oder Konten miteinander verschmelzen. So weit, so schlecht?