Verbraucher telefonieren weniger

Verbraucher in Deutschland telefonieren weniger als früher. Das Gesamtvolumen der abgehenden Gesprächsminuten ist etwas zurückgegangen, wie aus dem Jahresbericht 2017 der Bundesnetzagentur hervorgeht. dpa

Der Rückgang zeigt sich sowohl im Festnetz, wo das Aufkommen gegenüber 2016 von 131 Milliarden (Mrd.) Minuten auf 120 Mrd. Minuten sank, als auch im Mobilfunk. Hier ging das Gesprächsvolumen im Vergleichszeitraum von 116 auf 115 Mrd. Minuten zurück.

Ungebrochen ist dagegen der Anstieg des übertragenen Datenvolumens in allen Netzen: 2017 wurden dem Bericht der Behörde zufolge 33 Mrd. Gigabyte (GB) Daten über Festnetze übertragen - eine Steigerung von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und über Mobilfunknetze liefen im vergangenen Jahr 1,4 Mrd. GB - 52 Prozent mehr als 2016.

Die Zahl der Anfragen und Beschwerden , die den Telekommunikationsbereich betreffen, war 2017 dagegen so hoch wie nie: 290 000 Verbraucher kontaktierten die dafür zuständige Bundesnetzagentur - oft wegen Problemen mit Verträgen, beim Anbieterwechsel, bei Anschlussumzügen oder bei der Bereitstellung von Anschlüssen. Zum Vergleich: 2016 gab es 220 000 Anfragen und Beschwerden, 2015 waren es 178 000.

Zudem verzeichnete die Behörde im vergangenen Jahr 164 000 Anfragen und Beschwerden rund um den Missbrauch von Rufnummern sowie zu unerlaubten Werbeanrufen. In diesem Zusammenhang seien rund 54 000 Rufnummern abgeschaltet und Bußgelder in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro verhängt worden.

Online-Beschwerdeformular der Bundesnetzagentur

Neue Masche bei Telefonabzocke: Täter hacken sich in Router

Kriminelle haben sich eine neue Masche bei der

Telefonabzocke einfallen lassen. Neuerdings dringen sie in

Internetrouter ein, um teure Telefon-Ferngespräche aufzubauen und

hohe Gebühren zu kassieren. „So wurden innerhalb eines sehr kurzen

Zeitraums über 12 000 Verbindungen zu ausländischen Rufnummern

generiert“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann,

am Dienstag in Bonn. Allein in zwei Fällen sei durch dieses

Router-Hacking ein Schaden von mehr als 50 000 Euro entstanden.

Die Bundesnetzagentur sei von Netzbetreibern, denen die ungewöhnlich

hohen Rechnungen aufgefallen waren, eingeschaltet worden, sagte ein

Sprecher. Die Behörde hat daraufhin ein Verbot verhängt, für diese

Gespräche Rechnungen zu schicken und Gebühren zu kassieren. In

solchen Fällen dürfen die Netzbetreiber kein Geld an ausländische

Vertragspartner überweisen.