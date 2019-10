37 Euro pro Monat : Verbraucherschützer warnen vor Eltern-Abofalle

Das Baby will nicht schlafen? Suchen Eltern Tipps zu solchen Themen, müssen sie sich im Internet vor Abofallen in Acht nehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Mainz Das Kind schläft nicht durch oder will einfach nichts aufs Töpfchen? Solche Probleme können Eltern schier zur Verzweiflung treiben. Und wer verzweifelt, macht Fehler.

Im Mittelpunkt der Masche stehen Webseiten wie baby-endlich-schlafen.de, für die nach Angaben der Verbraucherschützer gerade massiv in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram geworben wird.

Tatsächlich schließen Käufer damit aber ein Abo ab - mit monatlichen Kreditkartenabbuchungen in Höhe von 37 Euro. Das ist auf der Webseite nur für Nutzer zu erkennen, die den entsprechenden Warnhinweis lesen. Und der befindet sich in winziger, grauer Schrift auf grauem Grund am unteren Rand der Seite.