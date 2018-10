später lesen Frage des Datenschutzes Vertrauen in soziale Netzwerke sinkt FOTO: Yui Mok FOTO: Yui Mok Teilen

Was machen Facebook, Instagram und Co. mit persönlichen Daten? Die meisten Internetnutzer in Deutschland sind skeptisch, wie aus einer Umfrage von Bitkom Research hervorgeht. dpa