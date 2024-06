„Yellow Taxi Goes Vroom“ Videospiel: Im Aufziehtaxi auf großer Mission

In „Yellow Taxi Goes Vroom“ schlüpft man in die Rolle eines süßen, gelben Aufziehtaxis auf großer Mission. Ziel ist es, alle herumliegenden Zahnräder einzusammeln, um schließlich das Hauptquartier der Ölgesellschaft „Tosla“ zu erreichen. Dort gilt es, den CEO „Alien Mosk“ daran zu hindern, die Weltherrschaft zu übernehmen.