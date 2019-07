Datenklau vorbeugen : Viele sind mit Internet im Hotel unzufrieden

Berlin Nach Restaurants suchen, E-Mails checken, Urlaubsbilder posten: Dafür brauchen Reisende eine schnelle, stabile Verbindung ins Netz. Doch mit der Qualität des Internetangebots in deutschen Hotels ist fast jeder zweite Internetnutzer unzufrieden (46 Prozent).

Das zeigt eine Umfrage von Bitkom Research. Mehr als jeder Dritte ist zudem mit dem WLAN-Zugang nicht zufrieden (37 Prozent). Auch die digitale Ausstattung in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland bewertet etwa ein Drittel kritisch - so sind 31 Prozent dort mit der Internetqualität unzufrieden sowie 34 Prozent mit dem WLAN-Zugang. Telefonisch befragt wurden 1004 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland.