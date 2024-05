Podcasts von volksfreund.de Geschichte(n) zum Hören – von der Antike bis in unsere Gegenwart

Zum Beispiel gehen wir der Frage nach, wie der vermögende Römer Lucius Gamburio um 200 nach Christus in der Eifel gelebt haben mag - denn auch wenn nur sein Name und die Nennung einer großzügigen Spende an das Bitburger Theater bekannt sind, lässt sich doch mehr über diese antike Zeit erfahren (hier den Podcast aufrufen). In einer weiteren Folge beschäftigen wir uns mit einem Jungen von der Mosel: Nikolaus von Kues, auch bekannt als Cusanus, steig im späten Mittelalter bis zum Kardinal im Dienste des Papstes auf. Mehr hierzu hören Sie im Gespräch unseres Teams mit Wissenschaftlern des Cusanus-Instituts in Trier.