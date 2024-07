Datenschutz Vorerst keine Meta-KI in Europa - was Nutzer wissen müssen

Ein Beispiel dafür sei ChatGPT. „Da liest man dann manchmal einen Satz, wo es sich so anfühlt, als wäre er wirklich Wort für Wort aus dem Englischen übersetzt“, so Schmalzried weiter. Man merke ChatGPT schon an, dass es primär ein englischsprachiges Modell sei. Das sei bei Meta, mit Posts aus aller Welt zum Trainieren der KI, dann anders.