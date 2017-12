Vorübergehend mehr Platz in Word-Dokumenten schaffen

Besteht ein Word-Dokument fast nur aus Fließtext, lässt es sich in der Regel auch bei relativ wenig Platz auf dem Monitor bequem bearbeiten - also bei kleinem Monitor oder gering dimensioniertem Fenster. dpa

Anders sieht es aus, wenn ein Dokument besonders viele Grafiken oder unterschiedliche Layouts enthält. In diesem Fall reicht der Platz auf dem Bildschirm für eine komfortable Bearbeitung oft nicht aus - selbst dann, wenn ein großer Monitor im Einsatz ist. In diesem Fall hilft ein Trick weiter.

In allen modernen Word-Versionen erscheint am oberen Rand des Fensters ein Menüband, über das sich sämtliche Funktionen der Software aufrufen lassen. Wer mehr Platz auf dem Monitor will, stellt schnell fest: Das Menüband belegt relativ viel Platz.

Aus diesem Grund haben die Entwickler von Microsoft Office eine Funktion integriert, über die sich das Menüband vorübergehend zusammenklappen lässt. In diesem Fall bleiben nur die Überschriften der einzelnen Registerkarten übrig. Zum Nutzen der jeweiligen Funktionen muss die Registerkarte dann erst per Klick auf den jeweiligen Tab geöffnet werden. Auf- und zuklappen lässt sich das Menüband einfach per Doppelklick auf den gerade aktiven Tab, etwa „Start“.

