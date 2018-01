VR Casino – Wie wird die Zukunft im Online Casino

Seit im Jahr 2016 Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook mit seiner Oculus Rift VR Brille nicht nur auf Facebook, sondern in allen Medien zu sehen war kann man ohne Wenn und Aber festhalten, dass das Zeitalter der virtuellen Realität angebrochen ist. Dass sich diese technische Entwicklung über lang oder kurz durchsetzen wer steht außer Zweifel. Ob diese virtuelle Realität nun das Beste seit Löchern im Schweizer Käse ist lassen wir mal dahingestellt. Zweifellos steht aber fest, dass die virtuelle Realität vor allem bei den eGamern großes Entgegenkommen findet. Auch die Betreiber von Online Casinos machen sich natürlich Gedanken wie man diese Technologie für ein VR Casino am effektivsten nutzen kann.

Wie funktionieren diese virtuellen Welten

Zuerst einmal muss man den passenden Rechner zu Hause haben. Es ist nicht damit getan sich eine dieser VR Brillen zu kaufen in den PC ein zu stöpseln und loszulegen. Der Rechner benötigt ein schnelles Motherboard und eine passende Grafikkarte um die zwei getrennten Bilder in die Brille zu projizieren. Zudem benötigt er zwei USB 3.0 für die Brille und einen USB 2.0 für den Controller. Das heißt, dass die meisten von uns neben der Brille auch noch einen neuen PC benötigen. Auf der positiven Seite ist bemerken, dass der Preis der Oculus Rift von 800 € auf mittlerweile unter 400 € gefallen ist.

Hat man dann das passende Setup zu Hause kann man aus einer Liste von Spielen und Abenteuern, welche kostenlos angeboten werden, auswählen. Hier werden in der Regel psychologische Tricks und Überraschungseffekt für eingesetzt um dem Gehirn ein reales Erlebnis vorzugaukeln während man gemütlich in seinem Wohnzimmer Sessel sitzt. Manche der Abenteuer sind extrem realistisch und pumpen Adrenalin durch den Körper welches man bei herkömmlichen Spielen nicht einmal andeutungsweise in dieser extremen Form erlebt.

Wie funktionieren VR Casinos

Prinzipiell funktionieren die Casinos in Virtual Reality natürlich genauso wie reguläre Online Casinos. Man kann den Ball selbstverständlich nicht neu erfinden. Was jedoch komplett anders abläuft ist, wie man sich durch das Casino bewegt. Wann läuft durch das virtuelle Casino und kann dabei die unterschiedlichen Räume betreten oder ganz einfach an einem der Spielautomaten haltmachen, sich auf den Stuhl setzen und losspielen. Wer genug davon hat steht einfach wieder auf und geht zum nächsten Spielautomaten oder schaut beim Roulette bzw. den Poker Tischen vorbei. Man trifft auch andere Spieler welche sich zu dem Zeitpunkt im virtuellen Casino aufhalten. Noch in der Testphase befindet sich allerdings, dass man mit ihnen auch unterhalten kann. Aber keine Angst, wenn man ein einem Slot spielt können die anderen Spieler einem nicht über die Schulter sehen oder beim Poker in die Karten.

Die ersten VR Casinos

Mittlerweile haben auch einige Online Casino Anbieter ein virtuelles Casino in Ihr Angebot genommen. Einer der Vorreiter ist SlotsMillion, Online Spielbank mit über 2000 Casino Spiele im Angebot. Wer im Menü dort auf "Virtual Reality” klickt bekommt einen guten Eindruck wie diese VR Casinos gestaltet werden können. Von den 2000 Spielen werden jedoch nur 40 Slots als VR Spiele angeboten. Diese besitzen dann auch nur meistens ein paar nette 3D Effekte. NetEnt, einer der Branchenriesen unter den Entwicklern stellte auf der ICE 2017 in London mit Gonzo"s Quest VR den ersten spielbaren VR Slot vor. Dieser kam zwar gut an, wird aber in den wenigsten Online Casinos aufgrund der technischen Voraussetzungen nicht angeboten.

Probleme der VR Casinos

Natürlich steckt zum momentanen Zeitpunkt alles in der Entwicklungsphase. Genau hier liegt auch das Problem der Softwarehersteller. Auch wenn man zu momentane Zeitpunkt davon ausgeht, dass sich die Oculus Rift Brille sich mittelfristig gegen die Konkurrenz durchsetzen wird, gibt es dennoch keinen einheitlichen Standard bezüglich des Datenformats.

Somit müssen die Casino Betreiber entweder mehrspurig fahren, alles auf eine Karte setzen oder eben abwarten. Die meisten tun Letzteres.

Auch die Kosten sind nicht unerheblich. Haben normale eGamer keinerlei Probleme 50 € und mehr für ein Spiel auszugeben werden Online Zocker einen großen Bogen darum machen für einen VR Online Slot oder dafür durch ein Casino zu laufen zu bezahlen.

Laut Casinospezialist, einem branchenbekannten Online Magazin, ist das Zielpublikum der meisten Online Casino Betreiber auch nicht unbedingt auf dem neuesten technischen Stand. Gerade in Deutschland gibt es viele, denen es einfach nur darum geht Automaten, den sie aus der Eckkneipe oder der Spielhalle kennen auch zuhause zu spielen. Danach folgen alle die mobil im Online Casino Zocken möchten. Groß im Aufschwung befindet sich nach Angaben des Online Magazins auch das Live Casino bei dem man im HD Stream einem realen Dealer oder Croupier gegenübersitzt und mit diesem sogar chatten kann.

Für die nahe Zukunft sind die Technik-Geeks mit ihren High Performance PCs nicht unbedingt das unmittelbare Zielpublikum um den Kundenkreis zu erweitern. Auf den Fachmessen im Jahr 2017 wurde sehr deutlich, dass es den Betreibern darum geht auch Frauen für die von Männern dominierte Online Casinowelt zu gewinnen.

Alleine in diesen Bereichen gibt es noch so viel zu tun, dass das VR Casino sich erstmal hintenanstellen muss. Aufgehoben ist jedoch nicht aufgeschoben. Sicherlich werden Online Casinos nicht der Vorreiter der VR Industrie.

Ist das VR Casino die Online Spielhalle der Zukunft?

Es gehen sicherlich noch einige Jahre ins Land bevor es die ersten ernst zu nehmenden vollwertigen VR Casinos gibt. Allerdings zweifelt kaum jemand daran, dass sich diese Technologie mittelfristig durchsetzen wird. Es gibt zwar noch viel zu tun, da hinter diesen Projekten aber Billionäre wie eben Mark Zuckerberg stehen wird die Entwicklung mit großen Schritten vorangetrieben.