Keine Geschenkidee : Wann Gadgets illegale Spionagegeräte sind

Bonn Der Saugroboter hat WLAN, der Teddy Bluetooth: Die Vernetzung von Geräten und Spielzeug schreitet voran. Haben solche Gadgets aber zudem „Augen“ oder „Ohren“, ist Vorsicht geboten.

Denn Geräte, die für unbemerkte Aufnahmen besonders geeignet oder bestimmt sind, sind hierzulande illegal, warnt die Bundesnetzagentur. Aber nicht immer ist ein verbotenes Gadget so einfach zu erkennen wie das nachtaktive, spionierende Sparschwein.

Smart Glasses können illegal sein...

Zudem seien Gadgets mit versteckter Kamera oder Mikrofon, die unbemerkt Aufnahmen erstellen und diese per WLAN oder Bluetooth an andere Empfangsgeräte übertragen können, in Deutschland verboten.