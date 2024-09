Überfall auf Polen am 1. September 1939 Zweiter Weltkrieg: Wie die Region Trier davon betroffen war (Podcast)

Drei Jahre später ist die Nazi-Herrschaft über Europa aufgrund mehrerer Niederlagen auf den Schlachtfeldern mehr und mehr in Bedrängnis. Und nun erreicht der Krieg auch die Region: Im Juni 1944 landen alliierte Truppen in der Normandie und befreien Frankreich, drei Monate später stehen sie an der deutschen Westgrenze. Fast zeitgleich rückt die sowjetische Rote Armee vor und erreicht die polnische Hauptstadt Warschau, die seit 1939 in deutscher Hand ist. Und es gibt eine neue Front, hoch über den Köpfen der Menschen: Amerikanische und britische Bomber attackieren die deutschen Städte. Noch heute erinnern Funde von Blindgängern an die tödliche Last, die damals vom Himmel fiel.