später lesen Auf den Punkt gebracht Was bedeutet das NetzDG für „normale“ User? FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



Facebook, Twitter und Co. hatten lange Zeit viel mit dem Wilden Westen gemeinsam: Endlose Weiten und schleppende Durchsetzung des geltenden Rechts. In den USA hat sich das geändert, und auch in Deutschland soll in den sozialen Netzwerken seit Anfang des Jahres durchgegriffen werden. Von Volker Budinger, dpa