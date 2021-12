Mit System : Was beim Fotokamera-Kauf zählt

Hamburg/Düsseldorf Eine neue Kamera soll es sein, eine richtig gute? Die gibt es noch. Auch wenn das Gros der Menschen den persönlichen Bilderbedarf mit dem Smartphone abdeckt. Aber was macht eine ordentliche Kamera aus?

Schmal, leicht und leise

Systemkameras werden weiterentwickelt

Wer auf die Griffigkeit und Haptik der technisch bedingt etwas wuchtigeren Spiegelreflexkameras auch bei einem Umstieg nicht ganz verzichten möchte, findet auch Systemkamera-Modelle, bei denen die Hersteller an größere Griffbereiche am Gehäuse gedacht haben. Denn so schön eine kompakte Kamera ist: Wichtig ist am Ende eben auch, dass sie trotzdem gut in der Hand liegt.