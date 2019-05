Drehbar und anschlussfähig? : Was einen guten Computer-Monitor ausmacht

Was einen guten Computer-Monitor ausmacht

Der Monitor am Schreibtisch sollte ideal eingestellt sein. Faustregel: Die Augen schauen auf die obere Bildschirmkante. Foto: Christin Klose.

Berlin Mal eben schnell etwas im Internet recherchiert oder eine E-Mail beantwortet - wofür früher ein Gang zum Desktop-PC nötig war, greifen viele heute zum Smartphone, Tablet oder Notebook.

Wenn ein Bildschirm auf dem Schreibtisch steht, kann sich der Körper auf eine klare Position einstellen. „Wer längere Zeit an einem Notebook sitzt, wird merken, wie das aufgrund der unbequemen Position den Rücken belastet“, sagt Sébastien Bonset vom Fachmagazin „t3n“ .

Bonset rät, den Monitor so einzustellen, dass die Augen genau auf die obere Bildschirmkante schauen. Wird das Gerät beruflich genutzt, gibt es in der Arbeitsstättenverordnung klare Vorgaben. Hier geht es etwa um Flimmerfreiheit und darum, dass der Bildschirm sich ohne große Kraftanstrengung drehen und neigen lässt.

Wer sich privat einen Monitor zulegt, sollte wissen, ob der sich drehen und in der Höhe verstellen lassen soll. Bei vielen Monitoren für Verbraucher kann man nur die Neigung verändern, wie Robert Kraft von der Fachzeitschrift „Chip“ erklärt.

Gute Bildschirme ließen sich aber zudem noch in der Höhe verstellen, ergänzt Michael Knott vom IT-Portal „Netzwelt.de“.

Wer regelmäßig mit Tabellenkalkulationen arbeitet, dürfte das an einem Monitor als angenehmer empfinden als an einem Notebook. „Auch für die Foto- und Video-Bearbeitung sind größere Bildschirme meist unabdingbar“, so Knott.