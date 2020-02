Tunnel ins Netz : Was hinter VPN-Diensten steckt

Hannover Doch was verbirgt sich hinter dieser kryptischen Bezeichnung - und funktioniert das auch?

Eine VPN-Verbindung kann man sich als Tunnel vorstellen. Am Eingang steht das Endgerät des Nutzers, am Ausgang ins „freie“ Internet der Server des VPN-Dienst-Anbieters.

„Der erste Fall ist Alltag in vielen Firmen, die ihren Angestellten Homeoffice anbieten“, sagt Ronald Eikenberg vom Fachmagazin „c't“. „Von zu Hause oder einem beliebigen anderen Ort aus kann sich mittels eines VPN-Zugangs in die Netzwerkumgebung am Firmenstandort eingeloggt werden.“ So stehen Anwendungen und Daten nicht nur im Büro, sondern auch an jedem beliebigen Ort mit Internetzugang zur Verfügung - und sind trotzdem vor fremden Blicken geschützt.