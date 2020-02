Auch für Privatkunden attraktiv : Was ist wichtig für den Kauf von Laserdruckern?

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen die Laserdrucker den Betrieben vorbehalten waren. Aufgrund des galoppierenden technologischen Fortschritts haben Laserdrucker Größe und Preise soweit reduziert, dass sie auch für Privatkunden attraktiv geworden sind. Sie haben sich zu einer echten Alternative zu den Tintendruckern gemausert.

Doch was sind die Vor- und Nachteile von Laserdruckern im Vergleich zu Tintendruckern? Auf welche Leistungsmerkmale kommt es beim Kauf und Laserdrucker Test an? Diese Fragen versuchen wir zu klären:

Enorm ist auch die Geschwindigkeit bei Laserdruckern. Während Tintendrucker sich Zeile für Zeile vorarbeiten müssen, sind Laserdrucker zum Ausdruck in einem Zug fähig. So sind sie die schnelleren Arbeitsmaschinen, auch wenn die Tintenstrahldrucker in puncto Geschwindigkeit in den letzten Jahren spürbar aufgeholt haben. Die Druckqualität bei Texten und die Geschwindigkeit beim Ausdruck erklären die Beliebtheit von Laserdruckern in Unternehmen und verweisen auf die Zielgruppen bei Privatkunden. Hier sind es Vieldrucker und auf Texte ausgerichtete Kunden, für die ein Laserdrucker im Vergleich mit einem Tintenstrahldrucker eine Alternative mit Mehrwert ist.